"COP27".. إنشاء صندوق لمواجهة أضرار التغيرات المناخية

أعلن وزير الخارجية المصري رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" سامح شكري، اليوم الأحد، اتفاق المشاركين في قمة المناخ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار؛ لمواجهة التحديات الضخمة التي تتعرض لها العديد من دول العالم، خصوصًا الدول النامية؛ للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
وقال الوزير "شكري" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، عقب اختتام قمة المناخ بشرم الشيخ: إنه تم الاتفاق أيضًا على تمويل الدول النامية؛ لمواجهة التداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
وشدد على ضرورة توفير الموارد والتكنولوجيا والتمويل للدول النامية الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ.
وأوضح أن برنامج شرم الشيخ للتكيف يعد خطة طموحة للحفاظ على درجة حرارة الكوكب عند درجة 1.5 مئوية، ويفتح الباب لمزيد من الإجراءات الطوعية الحكومية للعمل في مجال تخفيف الانبعاثات، معربًا عن تطلعه لاستمرار العمل على قضية تغير المناخ الوجودية بالنسبة للعالم أجمع.
كما أكد رئيس مؤتمر "COP27" أن التنسيق سيستمر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال رئاسة مصر للقمة هذا العام، حتى يتم تسليم الرئاسة لها العام المقبل.
وشدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة الحفاظ خلال العام الجاري على هدف 1.5 درجة مئوية، وزيادة الطموح، بما يتناسب مع القدرات المتاحة، بالإضافة إلى منع أي شكل من أشكال العودة للوراء أو التراجع.
ودعا إلى استخدام القرارات ومشروعاتها كرسائل موجهة للعالم من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق.