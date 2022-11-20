"COP27".. إنشاء صندوق لمواجهة أضرار التغيرات المناخية

أعلن وزير الخارجية المصري رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" سامح شكري، اليوم الأحد، اتفاق المشاركين في قمة المناخ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار؛ لمواجهة التحديات الضخمة التي تتعرض لها العديد من دول العالم، خصوصًا الدول النامية؛ للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ.