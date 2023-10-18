"أبوالغيط" يؤكد ضرورة التحركات الإقليمية والدولية من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار على غزة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة التحرك على مختلف الجبهات إقليمياً ودولياً؛ من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار على قطاع غزة، والتصدي لأي فكر يسعى لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من مكان إلى مكان آخر، مشدداً على أهمية فتح طرق ومعابر آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.