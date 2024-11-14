"زلزال ترامب".. خطة سرية لإقالة كبار قادة الجيش الأمريكي

وفي الوقت الذي ما زال فيه التخطيط في مراحله المبكرة، بعد فوز ترامب في الانتخابات في الخامس من نوفمبر، تثير هذه الخطة تساؤلات حول جدوى الفصل الجماعي في وقت تشهد فيه الساحة العالمية اضطرابات وحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وقد شكك أحد المصادر المطلعة على التخطيط في إمكانية تنفيذ مثل هذه الخطة، مشيراً إلى الصعوبات البيروقراطية التي قد تواجهها عملية فصل واستبدال عدد كبير من كبار المسؤولين العسكريين.