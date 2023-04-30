الجيش السوداني و"الدعم السريع" يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

وأشارت القوات في بيان عبر "فيسبوك"، إلى أن "الجيش واصل انتهاك الهدنة الإنسانية المعلنة، وهاجم بالمدافع والطائرات مواقع تمركز قواتنا في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، إلى جانب القصف العشوائي للمدافع، ولا تزال الطائرات تحلق في سماء الخرطوم".