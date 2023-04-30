الجيش السوداني و"الدعم السريع" يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

اتهم الجيش السوداني، اليوم (الأحد)، قوات الدعم السريع بانتهاك الهدنة المعلنة بين الجانبين وتحويل مستشفى إلى ثكنة عسكرية.
وذكر الجيش، في بيان عبر "فيسبوك" أنه "رصد تحركات أرتال العدو المتحركة من الغرب إلى العاصمة، استمراراً لانتهاك الهدنة المعلنة".
وأضاف أنه "دمر هذه الأرتال في مناطق جنوب الزريبة والمويلح، كما دمر رتلًا في منطقة فتاشة كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات".
وبين الجيش أن "قوات الدعم السريع حولت مستشفى شرق النيل إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات والاستمرار في العمل العدائي بعد إخلائه من المرضى، بما فيهم الحالات الحرجة بالعناية المكثفة".
في السياق نفسه، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني اليوم، "بانتهاك الهدنة المعلنة بين الجانبين، واستخدام الطائرات الحربية في تنفيذ عدة هجمات".
وأشارت القوات في بيان عبر "فيسبوك"، إلى أن "الجيش واصل انتهاك الهدنة الإنسانية المعلنة، وهاجم بالمدافع والطائرات مواقع تمركز قواتنا في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، إلى جانب القصف العشوائي للمدافع، ولا تزال الطائرات تحلق في سماء الخرطوم".