أثناء التطعيم.. إصابة 3 أطفال جراء إلقاء قنبلة على عيادة شمال غزة

أصيب ثلاثة أطفال، إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على عيادة طبية تشهد حملة تطعيم لشلل الأطفال، شمال مدينة غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن مسعفين، إن ثلاثة أطفال جرحى وصلوا إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مجموعة من الأطفال داخل أسوار عيادة الشيخ رضوان التي تشهد حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.
وكانت المرحلة الثالثة من الجولة الثانية، ضمن الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "تحت سن 10 سنوات" انطلقت اليوم في مدينة غزة، باستثناء شمال القطاع الذي يشهد حصارًا إسرائيليًا منذ أكثر من 3 أسابيع.
وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر2023، وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء في العدوان الجوي والبري الإسرائيلي في غزة تجاوز 43 ألفًا.