أثناء التطعيم.. إصابة 3 أطفال جراء إلقاء قنبلة على عيادة شمال غزة

وكانت المرحلة الثالثة من الجولة الثانية، ضمن الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "تحت سن 10 سنوات" انطلقت اليوم في مدينة غزة، باستثناء شمال القطاع الذي يشهد حصارًا إسرائيليًا منذ أكثر من 3 أسابيع.