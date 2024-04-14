إعادة فتح المجال الجوي الأردني أمام حركة الطيران بعد تعليقها لساعات

وقال رئيس هيئة الطيران المدني هيثم مستو؛ إنه جرت إعادة فتح الأجواء الأردنية وعودة الأمور إلى طبيعتها، مشيراً إلى إلغاء القرار السابق بإغلاق المجال الجوي حتى الساعة 11 قبل الظهر، ضمن تقييم المخاطر العملياتية الحالية، وتقييم الأمور بشكلٍ عامٍ، تمّ اتخاذ القرار.