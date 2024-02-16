لن تترك "حماس" وسننسّق مع مصر بشأن اللاجئين.. إسرائيل: ضربُ رفح ضرورةٌ

يذكر أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، يكثّف دعواته لثني إسرائيل عن شنّ هجوم واسع النطاق في رفح؛ حيث يوجد ما يقرب من "1.5" مليون فلسطيني محاصرين على الحدود مع مصر.

وحذّر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، الخميس؛ من شنّ إسرائيل عملية في رفح من دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين؛ بحسب "فرانس برس".