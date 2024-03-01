"ضربة لإيران" و3 انفجارات.. قصف إسرائيلي يقتل مستشارًا في الحرس الثوري بسوريا

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إن استهداف مجموعة تابعة للميليشيات الإيرانية في أطراف مدينة بانياس على الساحل السوري له دلالات عدة، والمنطقة المستهدفة هي بيئة رافضة للوجود الإيراني في الأساس، ما يعني أن تلك العناصر مهددة في أي مكان داخل سوريا، وفقاً لـ"سكاي نيوزعربية".