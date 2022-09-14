اشتباك حدودي بين "طالبان" والجيش الباكستاني يوقع قتلى من الجانبين

أعلنت حركة طالبان، اليوم "الأربعاء"، أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين عناصرها وقوات أمن باكستانية، بعدما حاول جنود باكستانيون إقامة موقع عسكري على الحدود الأفغانية الباكستانية؛ مما تسبب في سقوط ضحايا من الجانبين.