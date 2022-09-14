اشتباك حدودي بين "طالبان" والجيش الباكستاني يوقع قتلى من الجانبين

أعلنت حركة طالبان، اليوم "الأربعاء"، أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين عناصرها وقوات أمن باكستانية، بعدما حاول جنود باكستانيون إقامة موقع عسكري على الحدود الأفغانية الباكستانية؛ مما تسبب في سقوط ضحايا من الجانبين.
وقال المتحدث باسم "طالبان" بلال كريمي: "إن القوات الباكستانية حاولت إقامة موقع عسكري بالقرب من الخط، وهذا مخالف للقواعد"؛ وفقًا لـ"رويترز".
واتهم القوات الباكستانية بفتح النار على عناصر طالبان.
من جهته ذكر الجيش الباكستاني أن قواته ردت على قيام مسلحين بإطلاق نار عبر الحدود، وأن 3 من جنوده قتلوا.