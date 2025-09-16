الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف الاجتياح الإسرائيلي لمدينة غزة

واعتبرت خارجية فلسطين تفاخر أركان حكومة الاحتلال ببدء اجتياح مدينة غزة وتعريض حياة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين لخطر القتل والتهجير، إمعانًا في استهداف المدنيين وتحويل مدينة غزة إلى مقبرة جماعية وأرض غير صالحة للحياة، كما هو حال المساحة الأوسع من القطاع، ودفع نحو مليون فلسطيني للنزوح والتنقل وسط دائرة محكمة من الموت.