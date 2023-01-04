بعد زيارة وزير إسرائيلي لباحة الأقصى.. مجلس الأمن يبحث "القضية الفلسطينية" بجلسة الخميس

وفي التفاصيل، أكدت الأمم المتحدة ما قاله دبلوماسيون قبل ساعات، حيث أفادت في بيان مقتضب بأن أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر سيعقدون اجتماعًا الخميس عند الساعة 15,00 (20,00 بتوقيت غرينتش) للبحث في "الوضع في الشرق الأوسط وخصوصًا القضية الفلسطينية".