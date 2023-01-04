بعد زيارة وزير إسرائيلي لباحة الأقصى.. مجلس الأمن يبحث "القضية الفلسطينية" بجلسة الخميس

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا، الخميس، للبحث في "القضية الفلسطينية" غداة موجة التنديد الواسعة التي أثارتها زيارة وزير اسرائيلي إلى باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية، وفقًا للعربية نت.
وفي التفاصيل، أكدت الأمم المتحدة ما قاله دبلوماسيون قبل ساعات، حيث أفادت في بيان مقتضب بأن أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر سيعقدون اجتماعًا الخميس عند الساعة 15,00 (20,00 بتوقيت غرينتش) للبحث في "الوضع في الشرق الأوسط وخصوصًا القضية الفلسطينية".
وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الثلاثاء، إن غوتيريش "يدعو كل الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تزيد من التوتر في القدس ومحيطها".
وأكدت الأمم المتحدة الثلاثاء مجددًا "أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة".
وقام وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بزيارة إلى باحات المسجد الأقصى ما أثار موجة تنديد دولية واسعة بما يشمل الولايات المتحدة الحليفة التاريخية لإسرائيل.