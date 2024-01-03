أمريكا تؤكد الحاجة لبحث الأزمة الإنسانية في غزة ومنع التصعيد بالمنطقة

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن "بلينكن" بحث مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، في اتصال هاتفي، التهديدات التي تواجه المصالح العالمية جراء الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.