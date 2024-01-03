العالم

أمريكا تؤكد الحاجة لبحث الأزمة الإنسانية في غزة ومنع التصعيد بالمنطقة

"بلينكن" و"تاياني" بحثا التهديدات الحوثية للمصالح العالمية
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء) وجود حاجة ملحة لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومنع تصعيد الصراع في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن "بلينكن" بحث مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، في اتصال هاتفي، التهديدات التي تواجه المصالح العالمية جراء الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وبينت الوزارة أن "بلينكن" و"تاياني" اتفقا على العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية بالتزامن مع تولي إيطاليا رئاسة مجموعة السبع لعام 2024، وفقاً لـ"فرانس برس".

وزير الخارجية الأمريكي
أنتوني بلينكن

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