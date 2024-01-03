أمريكا تؤكد الحاجة لبحث الأزمة الإنسانية في غزة ومنع التصعيد بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء) وجود حاجة ملحة لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومنع تصعيد الصراع في المنطقة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن "بلينكن" بحث مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، في اتصال هاتفي، التهديدات التي تواجه المصالح العالمية جراء الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وبينت الوزارة أن "بلينكن" و"تاياني" اتفقا على العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية بالتزامن مع تولي إيطاليا رئاسة مجموعة السبع لعام 2024، وفقاً لـ"فرانس برس".