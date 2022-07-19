انتهاكات الحوثي للهدنة تتواصل.. الميليشيا ارتكبت 186 خرقًا في يومين

وبحسب البيان، فقد توزّعت هذه الخروقات بين 71 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و27 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و25 خرقًا غرب محافظة حجة، و21 خرقًا في جبهات محور تعز، و7 خروقات شرق حزم الجوف، وخرقان في جبهات محافظة صعدة.