تحركات أخيرة قبل ضربة "الساعات المقبلة".. "إسرائيل" تتأهب وحزب الله يُحرِّك صواريخه

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الدبلوماسية المكوكية تركز على تقييد رد "إسرائيل" من خلال حثها على عدم استهداف بيروت المكتظة بالسكان، أو الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، أو البنية التحتية الرئيسية، مثل المطارات والجسور.