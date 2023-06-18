تضم 15 وزيرًا.. الكويت تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة "أحمد نواف الصباح"

كما عُين في الحكومة الكويتية الجديدة فهد علي الشعلة وزير دولة للشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبدالرحمن بداح المطيري وزيرًا للإعلام وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرًا الصحة، والدكتورة أماني سليمان بوقماز وزيرة للأشغال العامة، والدكتور حمد عبدالوهاب العدواني وزيرًا للتعليم، وسالم عبدالله الجابر الصباح وزيرًا للخارجية.