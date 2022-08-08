غوتيريش: الهجمات على محطات الطاقة النووية "أعمال انتحارية"

واختتمت الصين، الأحد، مناورات عسكريّة هي الأوسع نطاقًا، نفّذتها في محيط تايوان ردًّا منها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، الأمر الذي زاد حدّة التوتر في العلاقات الأميركيّة-الصينيّة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.