"هجوم الشقة" واغتيال قيادات "الجهاد".. غزة تحت قصف الاحتلال بلا هدنة!

وكانت أحدث جولة من التوتر بدأت بين الجانبين في 2 مايو إثر مقتل الأسير عدنان خضر في السجون الإسرائيلية بعد 3 أشهر من الإضراب عن الطعام، وامتناع "إسرائيل" عن تسليم جثته إلى ذويه؛ ما دفع الفصائل إلى إطلاق عشرات الصواريخ نحو الأراضي المحتلة.