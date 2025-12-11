"أكسيوس": ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة دولية في غزة

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن سفير واشنطن في الأمم المتحدة، مايك والتز، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع، بأن إدارة ترامب المقبلة تعتزم تولي قيادة قوة الأمن الدولية في غزة، مشيرًا إلى أن الجنرال المرشح لقيادتها "شخص جاد للغاية" ويعرفه والتز شخصيًا.