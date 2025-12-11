"أكسيوس": ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة دولية في غزة

كشف موقع "أكسيوس"، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي برتبة نجمتين لقيادة "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، ضمن تحرك موسّع للانخراط في إعادة إعمار القطاع وإدارته أمنيًا ومدنيًا.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن سفير واشنطن في الأمم المتحدة، مايك والتز، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع، بأن إدارة ترامب المقبلة تعتزم تولي قيادة قوة الأمن الدولية في غزة، مشيرًا إلى أن الجنرال المرشح لقيادتها "شخص جاد للغاية" ويعرفه والتز شخصيًا.
وأكد مسؤولان أميركيان أن الخطة تشمل تعيين جنرال أميركي لقيادة هذه القوة، في حين أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن "القرارات النهائية لم تُتخذ بعد ولم تُعلن رسميًا".
وأشار "أكسيوس" إلى أن تعيين جنرال أميركي في هذا المنصب سيزيد من مسؤولية الولايات المتحدة في تأمين غزة وإعادة إعمارها، في ما قد يكون أكبر مشروع أميركي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين.
وبحسب تفاصيل المشروع، أنشأت الولايات المتحدة مقرًا مدنيًا-عسكريًا في إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات الإنسانية، فيما تقود جهود التخطيط لإعادة إعمار غزة.
ومن المتوقع أن يرأس ترامب "مجلس السلام في غزة"، ويضم كبار مستشاريه ضمن مجلس تنفيذي دولي، تتولى من خلاله واشنطن قيادة قوات الأمن في القطاع.
في المقابل، شدد مسؤولو البيت الأبيض على أنه لن يكون هناك أي وجود عسكري أميركي مباشر على الأرض في غزة.