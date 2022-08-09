"محاكاة لصد الهجوم الصيني على تايوان" في مناورات تطلقها "تايبيه"

أعلنت تايوان انطلاق مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تحاكي صد هجوم من الصين، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم فيلق الجيش الثامن التايواني، لو ووي جي، إن التدريبات بدأت في محافظة بينغتونغ الجنوبية بعد وقت قصير من الساعة 00:40 بتوقيت جرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، وأضاف أن التدريبات ستنتهي في نحو الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وأعلنت تايوان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتزامها إجراء مناورات عسكرية في الجنوب لاختبار الجاهزية القتالية بالذخيرة الحية في محافظة بينغتونغ تشمل مدافع هاوتزر، كما تجري مناورات في سبتمبر المقبل.