"محاكاة لصد الهجوم الصيني على تايوان" في مناورات تطلقها "تايبيه"

وقال المتحدث باسم فيلق الجيش الثامن التايواني، لو ووي جي، إن التدريبات بدأت في محافظة بينغتونغ الجنوبية بعد وقت قصير من الساعة 00:40 بتوقيت جرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، وأضاف أن التدريبات ستنتهي في نحو الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".