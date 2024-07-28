الخارجية المصرية تحذر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان

حذرت مصر، اليوم الأحد، من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب، وفق" روسيا اليوم".
وناشدت القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري؛ لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، التي قد تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما جددت مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، مطالبة بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي المعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت، وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب، حذر في وقت سابق اليوم، من أن شن إسرائيل أي هجوم كبير سيؤدي إلى حرب إقليمية، وذلك في أعقاب مقتل 12 شخصًا إثر سقوط صاروخ في مجدل شمس، اتهمت إسرائيل "حزب الله" بإطلاقه
فيما نقلت وكالة "رويترز" عن "بو حبيب" قوله: "طلبنا من واشنطن حث إسرائيل على ضبط النفس في ظل التوتر الآونة الأخيرة، فيما طلبت الولايات المتحدة من الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله".
بينما وجهت إسرائيل الاتهام لحزب الله اللبناني، بالمسؤولية عن الحادث متوعدة بالرد، نفى "حزب الله" يوم السبت، مسؤوليته عن الحادثة.