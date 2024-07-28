الخارجية المصرية تحذر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان

يذكر أن وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب، حذر في وقت سابق اليوم، من أن شن إسرائيل أي هجوم كبير سيؤدي إلى حرب إقليمية، وذلك في أعقاب مقتل 12 شخصًا إثر سقوط صاروخ في مجدل شمس، اتهمت إسرائيل "حزب الله" بإطلاقه