الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النار على النازحين غربي رفح

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النيران على النازحين غرب مدينة رفح- أقصى جنوب قطاع غزة، منذ الإثنين الماضي.
ووفق "العربية"، استهدف القصف منزلاً بمنطقة عبسان- شرق خان يونس؛ ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص.
وأكّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم، أن عدد النازحين من رفح ارتفع إلى 110 آلاف مع اشتداد القصف الإسرائيلي في المدينة.
وقالت في تغريدة على حسابها على منصة إكس: "مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح، يستمر التهجير القسري".. وتابعت "تشير التقديرات إلى أن نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح بحثاً عن الأمان".
وأشارت (الأونروا) إلى عدم وجود مكانٍ آمنٍ في كامل القطاع الذي يعيش ظروفاً معيشية مروّعة.
وأضافت: "الأمل الوحيد هو وقف فوري لإطلاق النار".
وذكرت الوكالة أمس، أن نحو 80 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ السادس من الشهر الجاري، وحذّرت أيضاً من أن القطاع بأكمله ليس به مكانٌ آمن.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي؛ قد أعلن الإثنين الماضي، أن الجيش طالب الموجودين ببعض مناطق رفح، الاتجاه إلى خان يونس، تفادياً لعملية عسكرية وشيكة.
وحذّر النازحين من العودة إلى الشمال، أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي، ومن الرجوع شمالاً من وادي غزة، مشدداً على أن مدينة غزة ما زالت منطقة "قتال خطيرة".
وفي اليوم التالي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية.
ونزح الآلاف من المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث اكتظت الطرق خارج رفح بحشودٍ خرجوا إما سيراً على الأقدام أو في مركباتٍ ضمن عملية إخلاء مشوشة سادها القلق والهلع.
وكدّس النازحون أمتعتهم على السيارات والشاحنات والعربات التي تجرها الحمير، وهرع عمال منظمات الإغاثة لمساعدة السكان الذين تقطعت بهم السُبل بعد سبعة أشهر من الحرب.
يُذكر أن عديداً من المنظمات الأممية كانت قد حذرت مراراً في السابق من الأوضاع المعيشية المزرية التي يعيشها قاطنو رفح، كما أكّدت أن لا مناطق آمنة يلجأ إليها هؤلاء المدنيون في كامل القطاع.
وجدّدت إسرائيل -أكثر من مرة- عزمها على اجتياح المدينة "للقضاء على حماس"، وفق زعمها.