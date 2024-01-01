استياء واشنطن من "نتنياهو" مرجح.. حاملة الطائرات الأمريكية "فورد" ستغادر المنطقة

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن عودة حاملة الطائرات إلى قاعدتها في نورفولك بولاية فيرجينيا تسير في الموعد المحدد، مشدداً على أنه حتى مغادرة هذه الحاملة للمنطقة، ستبقى الولايات المتحدة تتمتع بالكثير من القدرة العسكرية في المنطقة والمرونة، بما في ذلك نشر طرادات ومدمرات إضافية في البحر الأبيض المتوسط، والشرق الأوسط.