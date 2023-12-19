أطفال ونساء قتلوا أثناء نومهم.. مقتل 100 فلسطيني في هجمات إسرائيلية على غزة

وقال محمد زعرب الذي فقدت عائلته 11 شخصًا في الغارة إنه لم ير مثل هذه الأسلحة من قبل. ووصف زعرب، وهو من مواليد عام 1950، ما حدث بأنه عمل همجي، وفقًا للعربية نت.