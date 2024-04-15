"الشرعية معنا لقصف المفاعلات".. ما الخيارات المحتملة لرد إسرائيل على الهجوم الإيراني؟

وحول احتمالية الرد الإسرائيلي، قال تامير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الذي يرأس معهد دراسات الأمن القومي: "إن الرد الإسرائيلي قادم، في الأراضي الإيرانية. لكن لا يجب أن نشرح هذه المسألة، بل أن ندع الطرف الآخر يعاني من حالة عدم اليقين"، مضيفاً: "إن الوقت في صالحنا، يمكننا التفكير والتخطيط والتصرف بذكاء، والنجاح الدفاعي الذي تم تحقيقه في نهاية هذا الأسبوع ردًا على هجوم إيران، يسمح بعدم التسرع"، وفقاً لـ"فرانس برس".