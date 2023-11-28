الشرطة الأمريكية توقف مُطلِق النار على 3 طلاب من أصل فلسطيني

وقالت سارة فير جورج، المدعية الممثلة للولاية في مقاطعة تشيتندن، خلال مؤتمر صحفي الاثنين: "رغم أننا ليس لدينا دليل حتى الآن يدعم كونها جريمة كراهية، فإنني أريد أن أوضح أنه ليس هناك شك في أن هذا كان عملًا يحض على الكراهية".