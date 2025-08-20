"الخارجية" الفلسطينية: البناء الاستعماري في "E1" يقوّض حل الدولتين

وقالت الوزارة في بيانها إن المصادقة الإسرائيلية على البناء الاستعماري في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، محذرة من أن هذا المخطط سيقوّض فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، ويمزق وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافيًا وسكانيًا، ويحوّل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة أشبه بسجون مفصولة بحواجز الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة.