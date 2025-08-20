"الخارجية" الفلسطينية: البناء الاستعماري في "E1" يقوّض حل الدولتين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استعماري جديد في المنطقة المسماة "E1"، يتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس ومحيطها، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها عزل المدينة بالكامل عن محيطها الفلسطيني وإغراقها في تجمعات استيطانية ضخمة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيانها إن المصادقة الإسرائيلية على البناء الاستعماري في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، محذرة من أن هذا المخطط سيقوّض فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، ويمزق وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافيًا وسكانيًا، ويحوّل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة أشبه بسجون مفصولة بحواجز الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة.
ورأت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا رسميًا من جانب إسرائيل بانتهاج سياسة الضم التدريجي والاستعمار الاستيطاني، وامتدادًا لجرائم الإبادة والتهجير بحق الشعب الفلسطيني.
كما حذرت من اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة، مؤكدة أن ذلك لا يوفر أي حماية لحل الدولتين، خاصة في ظل ما وصفته بـ"تفاخر إسرائيلي علني" بإجهاض الدولة الفلسطينية.
وشددت الخارجية الفلسطينية، وفق ما أوردته وكالة وفا، على استمرار حراكها الدبلوماسي مع الدول والمؤسسات الدولية لفضح المخططات الاستعمارية، داعية إلى تدخل دولي جاد وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف مشاريعه الاستيطانية والانصياع للإجماع الدولي، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.