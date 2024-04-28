وفد "حماس" يزور القاهرة غداً لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة

أفاد قيادي في حركة "حماس" اليوم (الأحد)، بأن وفدًا من "حماس" سيزور القاهرة غداً؛ لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح القيادي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن الوفد سيناقش وقف إطلاق النار المقترح الذي عرضه الوسطاء وكذلك رد إسرائيل، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقدمت مصر مقترحاً جديداً جرت صياغته بالتوافق مع إسرائيل، في الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد مصري إلى تل أبيب، أمس الأول يحمل بعض التقدم، خاصة في مجال عودة النازحين إلى الشمال وابتعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها العائدون.
وكانت الورقة التفاوضية السابقة حددت المسافة، التي يبتعد فيها الجيش الإسرائيلي عن شارع الرشيد الذي سيسلكه العائدون، في المرحلة الأولى، بمسافة 500 متر، فيما طالبت "حماس" ابتعاد الجيش حتى شارع صلاح الدين: الذي يبعد عن شارع الرشيد مسافة 3.7 كيلومتر.