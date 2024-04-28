وفد "حماس" يزور القاهرة غداً لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة

وقدمت مصر مقترحاً جديداً جرت صياغته بالتوافق مع إسرائيل، في الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد مصري إلى تل أبيب، أمس الأول يحمل بعض التقدم، خاصة في مجال عودة النازحين إلى الشمال وابتعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها العائدون.