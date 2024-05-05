إسرائيل تعلن حصيلة القتلى جراء هجوم حماس الصاروخي على كرم أبو سالم

وكانت الجناح العسكري لحماس قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب المعبر بين إسرائيل وقطاع غزة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إغلاقه، وفقاً لسكاي نيوز عربية.