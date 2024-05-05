إسرائيل تعلن حصيلة القتلى جراء هجوم حماس الصاروخي على كرم أبو سالم

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل 3 جنود في هجوم صاروخي لحركة حماس على معبر كرم أبو سالم بغلاف قطاع غزة.
وفي التفاصيل، أفاد الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس بأنه إضافة إلى القتلى أصيب 12 جندياً، جروح 3 منهم خطرة.
وكانت الجناح العسكري لحماس قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب المعبر بين إسرائيل وقطاع غزة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إغلاقه، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وأفاد الجيش الإسرائيلي أن 10 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة كرم أبو سالم، على بعد مئات الأمتار من معبر كرم أبو سالم، مشيراً إلى أن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة لكرم أبو سالم.
ولاحقاً، أعلنت الحكومة الإسرائيلية "منع مرور المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم" إلى قطاع غزة، عقب سقوط صواريخ قرب المنطقة.
وأصبح معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي البوابة الرئيسة لدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.
ويأتي الحادث في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية مع نقص الغذاء والدواء والمواد الإنسانية الأخرى.