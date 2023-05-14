"زيلينسكي" يقوم بزيارة مفاجئة لفرنسا.. وباريس تؤكد دعمها العسكري والإنساني لكييف

وتفصيلاً، وصل الرئيس الأوكراني، مساء الأحد إلى قاعدة فيلاكوبلاي الجوية في جنوب غرب باريس في زيارة غير معلنة لفرنسا، وكانت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ووزيرة الخارجية كاترين كولونا في استقباله، حيث توجه لاحقًا إلى القصر الرئاسي الفرنسي، ليبحث الرئيسان "الدعم الفرنسي واستجابته للحاجات الملحة لأوكرانيا على الصعيدين العسكري والإنساني"، بحسب الإليزيه.