"زيلينسكي" يقوم بزيارة مفاجئة لفرنسا.. وباريس تؤكد دعمها العسكري والإنساني لكييف

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، في الإليزيه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار عشاء عمل يتخلله بحث "الحاجات الملحة لأوكرانيا على الصعيدين العسكري والإنساني"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وتفصيلاً، وصل الرئيس الأوكراني، مساء الأحد إلى قاعدة فيلاكوبلاي الجوية في جنوب غرب باريس في زيارة غير معلنة لفرنسا، وكانت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ووزيرة الخارجية كاترين كولونا في استقباله، حيث توجه لاحقًا إلى القصر الرئاسي الفرنسي، ليبحث الرئيسان "الدعم الفرنسي واستجابته للحاجات الملحة لأوكرانيا على الصعيدين العسكري والإنساني"، بحسب الإليزيه.
وتأتي زيارة زيلينسكي لفرنسا ضمن جولة شملت عدة عواصم أوروبية أسفرت عن تعهدات جديدة بتقديم دعم عسكري إضافي في وقت تستعد فيه بلاده لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية، وفقًا للعربية نت.
وأعلن مكتب ماكرون عن محطة باريس في رحلة زيلينسكي، وأرسلت فرنسا طائرة لتقل زيلينسكي من ألمانيا، حيث التقى المستشار أولاف شولتس في وقتٍ سابق من يوم الأحد.
وقال مكتب ماكرون إن الزعيمين سيجريان محادثات على العشاء وإن ماكرون "سيؤكد من جديد دعم فرنسا وأوروبا الثابت لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الأساسية".
زودت فرنسا أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والدبابات الخفيفة ومدافع الهاوتزر وغيرها من الأسلحة والوقود.
وقبل السفر إلى باريس، ناقش زيلينسكي الهجوم المضاد الذي تخطط له بلاده مع شولتس في برلين، وقال إنها ستهدف إلى تحرير المناطق التي تسيطر عليها روسيا داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا، وليس مهاجمة الأراضي الروسية.
ويزور الرئيس الأوكراني الحلفاء بحثًا عن مزيدٍ من الأسلحة لمساعدة بلاده على صد القوات الروسية، والأموال لإعادة بناء ما دُمر من جراء أكثر من عام من الصراع المدمر.