أحدهم نائب رئيس البرلمان.. من هم منافسو "بوتين" في الانتخابات الرئاسية؟

تنطلق الانتخابات الرئاسية الروسية غداً (الجمعة)، وتنتهي الأحد المقبل، ويتنافس على رئاسة الكرملين أربعة مرشحين، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب على أوكرانيا عامها الثالث، وعلى الرغم من أنّ الكرملين أعلن أمس الأول أن فلاديمير بوتين لا يواجه أي منافس جدي، إلاّ أن قيصر روسيا سيخوض معركته الانتخابية متنافساً مع ثلاثة مرشحين، فمن هم؟
المنافس الأول لـ"بوتين"، هو فلاديسلاف دافانكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، وعضو حزب "الناس الجدد"، وهو الحزب الوحيد منذ البداية الذي عارض اعتراف روسيا باستقلال منطقتي لوهانسك ودونيتسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين في أوكرانيا عام 2022، ويسعى "دافانكوف" إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع أوكرانيا من أجل عقد مفاوضات سلام، ويطالب في برنامجه الانتخابي بتطبيع العلاقات بين روسيا والغرب ووقف ملاحقة المعارضين والسماح بالحرية الفكرية.
وولد "دافانكوف" يوم 25 فبراير (شباط) 1984 في مدينة سمولينسك التي تبعد 400 كيلومتر عن العاصمة الروسية موسكو، وتخرج من مدرسة الاقتصاد والقانون عام 2002، ثم انتقل إلى موسكو ليلتحق بجامعة موسكو الحكومية ويدرس التاريخ الحديث والمعاصر وتخرج منها عام 2006 وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية عام 2008.
وثاني منافسي "بوتين" هو ليونيد سلوتسكي، رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي اليميني المتطرف، واستلم الرئاسة بعد وفاة الزعيم فلاديمير جيرينوفسكي عام 2022، ورئيس الكتلة النيابية للحزب في مجلس الدوما (البرلمان)، ويتولى كذلك منصب رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وشارك "سلوتسكي" في حل قضايا الكنيسة الأرثوذكسية الإستونية التابعة لبطريركية موسكو، وعلى وجه الخصوص في قضية عودة الممتلكات، كما تابع أوضاع المواطنين الناطقين بالروسية في دول البلطيق، ويعد معارضًا للسياسة الغربية، حتى أنه كان من مؤيدي ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 مما وضعه تحت طائلة العقوبات الغربية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وثالث منافسي "بوتين" هو نيكولاي خاريتونوف، مرشح عن الحزب الشيوعي الروسي، ويشغل منصب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي، وكان عضواً في الحزب الشيوعي السوفياتي قبل حظره عام 1991، وشارك في عام 1993 بتأسيس الحزب الزراعي الروسي وأصبح نائباً لرئيسه، وفي العام نفسه انتخب نائباً في الدوما عن الحزب، وتولى رئاسة كتلته البرلمانية وعضوية لجنة شؤون الزراعة، ونجح في جميع الانتخابات البرلمانية اللاحقة كمرشح عن الحزب الشيوعي. واشتهر بعبارة "لقد خسرنا اللعبة في الرأسمالية، ويكفينا تجارب فاشلة".
وتعدّ الانتخابات الرئاسية الحالية هي المواجهة الثانية بين "خاريتونوف" و"بوتين"، مع ترشح صاحب الـ75 عاماً إلى الانتخابات عام 2004 إلا أنه خسر أمام "بوتين" بحصوله على نسبة 13.4% من الأصوات، بينما حصل "بوتين" على نسبة 71.91%.