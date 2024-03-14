أحدهم نائب رئيس البرلمان.. من هم منافسو "بوتين" في الانتخابات الرئاسية؟

تنطلق الانتخابات الرئاسية الروسية غداً (الجمعة)، وتنتهي الأحد المقبل، ويتنافس على رئاسة الكرملين أربعة مرشحين، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب على أوكرانيا عامها الثالث، وعلى الرغم من أنّ الكرملين أعلن أمس الأول أن فلاديمير بوتين لا يواجه أي منافس جدي، إلاّ أن قيصر روسيا سيخوض معركته الانتخابية متنافساً مع ثلاثة مرشحين، فمن هم؟