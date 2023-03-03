قتلى ومصابون إثر انهيار ثلجي في كندا

لقي ثلاثة متزلجين مصرعهم وأُصيب أربعة آخرون بجروحٍ في انهيارٍ ثلجي وقع في غرب كندا؛ ليرتفع إلى 12 قتيلاً إجمالي عدد ضحايا الانهيارات الثلجية لهذا الموسم، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة إنّ عشرة متزلجين كانوا سوياً ضمن مجموعة حين وقع الانهيار الثلجي في منطقة منتجع بنما ماونتن على بُعد نحو 160 كيلومتراً غرب كالغاري.
وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني، أنّ الجرحى، وبعضهم في حالة خطرة، نُقلوا جوّاً إلى مستشفى في إنفيرمير، ومن المتوقّع أن ينجوا.
وحجبت الشرطة أسماء الضحايا وجنسياتهم في انتظار إخطار عائلاتهم.