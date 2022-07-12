روسيا: إلغاء العقوبات سيخفض أسعار الغذاء والطاقة عالمياً

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف: إن إلغاء العقوبات الغربية على روسيا سيؤدي إلى خفض أسعار الغذاء والطاقة.
وقال في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي" اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال عن هدوء الأسواق العالمية وتوازنها بعد رفع العقوبات: "بالطبع، وهذا ينطبق على موارد الغذاء والطاقة، والتكاليف اللوجستية، وهو ما يعني كل تلك السلع والخدمات التي تفرض عليها عقوبات".
وأضاف وفق "الألمانية" أن "شراء عملات الدول غير الصديقة، وفي مقدمتها الدولار واليورو، مستحيل الآن. والصورة لن تتغير في المستقبل القريب؛ فهذه العملات سامة واحتياطياتنا مجمدة، بعد الاستيلاء على أصول الأعمال، وفرض قيود على التسويات".