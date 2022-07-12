روسيا: إلغاء العقوبات سيخفض أسعار الغذاء والطاقة عالمياً

وقال في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي" اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال عن هدوء الأسواق العالمية وتوازنها بعد رفع العقوبات: "بالطبع، وهذا ينطبق على موارد الغذاء والطاقة، والتكاليف اللوجستية، وهو ما يعني كل تلك السلع والخدمات التي تفرض عليها عقوبات".