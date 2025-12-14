السودان.. قصف جوي بطائرات مسيّرة يستهدف مدنًا في جنوب كردفان ويخلّف قتلى وجرحى

قالت مصادر محلية إن طائرات مسيّرة يُشتبه في أنها تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، نفّذت قصفًا جويًا استهدف مدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت المصادر أن القصف طال مستشفى السلاح الطبي في مدينة الدلنج، ما أسفر عن وقوع ضحايا، دون توفر حصيلة نهائية حتى الآن بسبب صعوبات الوصول إلى المواقع المتضررة.
كما أشارت إلى أن المسيّرات استهدفت مناطق السماسم والكرقل بالولاية ذاتها، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وسط حالة من الهلع والرعب بين السكان.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه ولاية جنوب كردفان توترًا أمنيًا متزايدًا، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية.