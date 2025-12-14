السودان.. قصف جوي بطائرات مسيّرة يستهدف مدنًا في جنوب كردفان ويخلّف قتلى وجرحى

قالت مصادر محلية إن طائرات مسيّرة يُشتبه في أنها تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، نفّذت قصفًا جويًا استهدف مدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.