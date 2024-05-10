جبهة جديدة للقتال.. هجوم بري روسي على خاركيف يدفع أوكرانيا لإجلاء السكان

بدوره، أعلن مسؤول محلي في خاركيف أن عمليات إجلاء تجري في بلدات بالمنطقة، من بينها فوفشانسك التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة بعد تعرضها إلى "قصف مكثف".