بريطانيا تنتخب.. توقعات بالإطاحة بـ"المحافظين" من السلطة وفوز ساحق "للعمال"

يتوقع أن تأتي الانتخابات البرلمانية البريطانية، التي تجري اليوم (الخميس)، بحزب العمال بقيادة كير ستارمر إلى السلطة، وتطيح بحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد 14 عامًا مضطربة في كثير من الأحيان، إذ تضع استطلاعات الرأي حزب يسار الوسط بزعامة "ستارمر" على مسار تحقيق فوز ساحق، لكنها تشير أيضًا إلى أن العديد من الناخبين يريدون ببساطة التغيير بعد فترة من الاقتتال الداخلي والاضطرابات في ظل حكومة المحافظين، التي شهدت خمسة رؤساء وزراء في ثماني سنوات.
وسيترتب على الإطاحة بحزب المحافظين أن "ستارمر"، وهو محامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان يبلغ من العمر 61 عامًا، قد يتولى منصبه بواحدة من أطول قوائم المهام في التاريخ البريطاني، ولكن دون دعم شعبي كبير أو الموارد المالية اللازمة لمعالجتها.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 40 ألف مركز في جميع أنحاء البلاد أبوابها في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، وأدلى سوناك (44 عامًا) بصوته مبكرًا مع زوجته أكشاتا مورثي، في الدائرة الانتخابية لريتشموند في شمال إنجلترا التي يمثلها في البرلمان، بينما أدلى "ستارمر" بصوته في حوالي الساعة 0830 بتوقيت جرينتش مع زوجته في دائرته الانتخابية في شمال لندن، وفقاً لـ"رويترز".
ودعا "سوناك" إلى إجراء الانتخابات قبل عدة أشهر من الموعد المتوقع، لكنه تخلى في الأسابيع الأخيرة عن دعوته إلى تحقيق فوز خامس على التوالي لحزب المحافظين، وبدلاً من ذلك حذر من مخاطر وجود حزب العمال غير المعارض في البرلمان، ووجه "سوناك" نداءً جديدًا للناخبين في يوم الانتخابات، قائلاً: "إن حكومة حزب العمال سترفع الضرائب، وتعرقل الانتعاش الاقتصادي، وتترك بريطانيا أكثر عرضة للخطر في وقت التوترات الجيوسياسية، وهي اتهامات ينفيها حزب العمال".
وإذا كانت استطلاعات الرأي صحيحة، فستتبع بريطانيا دولًا أوروبية أخرى في معاقبة حكوماتها بعد أزمة تكلفة المعيشة، التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا. وعلى عكس فرنسا، يبدو أن بريطانيا تتجه نحو يسار الوسط وليس نحو اليمين.
ويحظى حزب العمال بتقدم في استطلاعات الرأي يتراوح بين 15 و20 نقطة منذ فترة قصيرة، بعد اختيار "سوناك" من قبل نواب حزبه في أكتوبر 2022 ليحل محل ليز تروس، التي استقالت بعد 44 يومًا فقط في المنصب، بعد أن تسببت في ذعر في سوق السندات وانهيار الجنيه الإسترليني.
وتتوقع نماذج استطلاعات الرأي أن حزب العمال في طريقه لتحقيق أحد أكبر الانتصارات في التاريخ البريطاني، مع أغلبية محتملة في البرلمان تتجاوز تلك، التي حققها توني بلير أو مارغريت تاتشر، على الرغم من وجود عدد كبير من الناخبين المترددين واحتمال انخفاض نسبة الإقبال، وكانت مثل هذه النتيجة غير واردة في الانتخابات البريطانية الأخيرة عام 2019 عندما حقق بوريس جونسون فوزًا كبيرًا لحزب المحافظين، حيث توقع السياسيون أن الحزب سيبقى في السلطة لمدة 10 سنوات على الأقل وأن حزب العمال قد انتهى.
وتولى "ستارمر"، المدعي العام السابق لإنجلترا وويلز، قيادة حزب العمال من الاشتراكي المخضرم جيريمي كوربين؛ بعد أن مني الحزب بهزيمة ساحقة في عام 2019، وأعاده إلى الوسط.
وفي الوقت نفسه، انهار حزب المحافظين في وستمنستر، وتمزق بسبب الفضائح في ظل قيادة "جونسون"، والمرارة التي أعقبت التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي، والفشل في تلبية مطالب قاعدة ناخبيه الواسعة في عام 2019، وفي حين دمر "جونسون" سمعة الحزب في النزاهة، قوضت "تروس" مصداقية الحزب الاقتصادية التي استمرت لفترة طويلة، تاركين "سوناك" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخلال فترة حكمه، عاد التضخم إلى الهدف المحدد بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1%، وتم حل بعض التوترات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن استطلاعات الرأي لم تتغير.
وتعرضت حملة "سوناك" الانتخابية لانتكاسات بسبب سلسلة من الأخطاء، فقد أعلن عن إجراء الانتخابات في ظل أمطار غزيرة، وأثار رحيله المبكر من حدث يوم النصر في فرنسا غضب المحاربين القدامى، وأدت مزاعم المقامرة في الانتخابات بين مساعديه إلى إحياء الحديث عن الفضائح، كما تسبب وصول نايجل فاراج المفاجئ لقيادة حزب الإصلاح اليميني في تقليص أصوات المحافظين، في حين من المتوقع أن يحقق الديمقراطيون الليبراليون الوسطيون نتائج جيدة في معاقل الحزب الثرية في جنوب إنجلترا.
وسيستفيد "ستارمر" من تعافي حزب العمال في اسكتلندا بعد أن سلك الحزب القومي الأسكتلندي مسارًا تدميريًا ذاتيًا في أعقاب فضيحة تمويل، ولكن قد يجد "ستارمر" أن حظه قد اختبر بشكل أكبر في داوننج ستريت، وقد بنى حملته الانتخابية حول وعد من كلمة واحدة "تغيير"، مستفيدًا من الغضب إزاء حالة الخدمات العامة المنهكة وانخفاض مستويات المعيشة، ولكن لن تكون لديه سوى القليل من الوسائل لتحقيق ذلك، حيث من المتوقع أن يصل العبء الضريبي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1949، والدين الصافي يعادل تقريبًا الناتج الاقتصادي السنوي.
وحذر "ستارمر" باستمرار من أنه لن يتمكن من إصلاح أي شيء بسرعة، وسعى حزبه إلى جذب المستثمرين الدوليين للمساعدة في مواجهة التحديات، في حين اعتبر "سوناك" أن "فترة توليه المنصب التي استمرت 20 شهرًا وضعت الاقتصاد على مسار صاعد، وأنه لا ينبغي السماح لحزب العمال بتعريض ذلك للخطر".