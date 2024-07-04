بريطانيا تنتخب.. توقعات بالإطاحة بـ"المحافظين" من السلطة وفوز ساحق "للعمال"

وسيستفيد "ستارمر" من تعافي حزب العمال في اسكتلندا بعد أن سلك الحزب القومي الأسكتلندي مسارًا تدميريًا ذاتيًا في أعقاب فضيحة تمويل، ولكن قد يجد "ستارمر" أن حظه قد اختبر بشكل أكبر في داوننج ستريت، وقد بنى حملته الانتخابية حول وعد من كلمة واحدة "تغيير"، مستفيدًا من الغضب إزاء حالة الخدمات العامة المنهكة وانخفاض مستويات المعيشة، ولكن لن تكون لديه سوى القليل من الوسائل لتحقيق ذلك، حيث من المتوقع أن يصل العبء الضريبي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1949، والدين الصافي يعادل تقريبًا الناتج الاقتصادي السنوي.