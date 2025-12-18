الأمم المتحدة: أكثر من ألف قتيل في هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم بدارفور

وبحسب المفوضية، تعرّض ما لا يقل عن 104 أشخاص، بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 صبيان، لعنف جنسي مروّع، شمل عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي واستعبادًا جنسيًا، وذلك خلال الهجوم على المخيم وعلى طرق الهروب، في الفترة ما بين 11 أبريل و20 مايو.