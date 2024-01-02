نشرتْها لحماية إسرائيل.. أمريكا تسحب حاملةَ الطائرات "فورد" من شرق "المتوسط"

وبيّن الأسطولُ الأمريكي السادس، وهو القيادة البحرية المتمركزة في أوروبا والمسؤولة عن السفن التي تبحر بالبحر المتوسط، في بيان على موقعه الإلكتروني؛ أن حاملة الطائرات "فورد" ستبحر عائدة إلى الوطن في الأيام المقبلة.