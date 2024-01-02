نشرتْها لحماية إسرائيل.. أمريكا تسحب حاملةَ الطائرات "فورد" من شرق "المتوسط"
أعلنت القواتُ البحرية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، أن حاملة الطائرات "يو. إس. إس. جيرالد آر فورد" ستعود إلى قاعدتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر من التمركز في منطقة البحر الأبيض المتوسط لحماية إسرائيل عقب أحداث 7 أكتوبر "تشرين الأول" 2023.
وبيّن الأسطولُ الأمريكي السادس، وهو القيادة البحرية المتمركزة في أوروبا والمسؤولة عن السفن التي تبحر بالبحر المتوسط، في بيان على موقعه الإلكتروني؛ أن حاملة الطائرات "فورد" ستبحر عائدة إلى الوطن في الأيام المقبلة.
وأضاف الأسطول: أن الأوامر صدرت لحاملة الطائرات بـ"التوجه إلى شرق البحر المتوسط للمساهمة في الردع الإقليمي ووضعنا الدفاعي"، الذي تقرّر بعد هجوم "حماس" على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وأوضح أن حاملة الطائرات ستعود إلى مينائها الرئيس كما هو مقرر؛ للتحضير لعمليات انتشار مستقبلية.
وأشار إلى أن واشنطن تتعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وستواصل وزارةُ الدفاع العملَ على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية من تصعيد هذه الأزمة خارج غزة.
وأفاد الأسطول بأنه سيجري استبدال "فورد" والسفن الحربية المرافقة لها بالسفن التي كانت في البحر الأحمر، والتي تعبر في اتجاه شرق المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت الولايات المتحدة أرسلت "فورد" إلى شرق المتوسط لتكون على مسافة قريبة من إسرائيل، وذلك في اليوم التالي لهجمات "حماس" في 7 أكتوبر.