منظمة الصحة العالمية تعلن استعدادها لإعادة بناء النظام الصحي في غزة بعد انتهاء الصراع

وأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان حسن بلخي، خلال المؤتمر الصحفي للجنة الإقليمية الثانية والسبعين، أن المنظمة على أهبة الاستعداد لدعم الاستجابة وتعافي النظام الصحي في غزة فور توقف الصراع، مشيرة إلى أن الجهود ستركز على استعادة الخدمات الأساسية وتعزيز القوى العاملة الصحية.