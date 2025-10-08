منظمة الصحة العالمية تعلن استعدادها لإعادة بناء النظام الصحي في غزة بعد انتهاء الصراع
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها بدأت استعداداتها لليوم التالي لانتهاء الصراع في غزة، مؤكدة أن لديها خطة واضحة لإعادة بناء النظام الصحي الممزق وإنقاذ السكان من حافة المجاعة واليأس.
وأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان حسن بلخي، خلال المؤتمر الصحفي للجنة الإقليمية الثانية والسبعين، أن المنظمة على أهبة الاستعداد لدعم الاستجابة وتعافي النظام الصحي في غزة فور توقف الصراع، مشيرة إلى أن الجهود ستركز على استعادة الخدمات الأساسية وتعزيز القوى العاملة الصحية.
وأضافت أن المنظمة ستنتقل سريعًا من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى مرحلة التعافي، من خلال إعادة تشغيل المستشفيات ومواجهة تحديات الجوع وسوء التغذية التي يعانيها السكان.
وأوضحت بلخي أن إعادة بناء القطاع الصحي في غزة ستتطلب تكلفة تتجاوز 7 مليارات دولار أمريكي، واصفة ذلك بأنه استثمار ضروري لتحقيق السلام والاستقرار اللذين يمكن أن تجلبهما الصحة.
كما دعت الجهات المانحة إلى عدم الاكتفاء بتقديم المساعدات الطارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة فقط، بل إلى تقديم دعم مرن يمكن التنبؤ به لعدة سنوات، يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز القدرات المحلية، بما يسمح للمؤسسات الفلسطينية بقيادة عملية تعافٍ شامل ومستدام.