روسيا: معارك الشوارع بدأت في مدينة "كوراخوف" الاستراتيجية بشرق أوكرانيا

وأكد: "لا يمكن إيقاف هذا الإرهاب بالكلمات، ولا يمكن ببساطة نسيان قتل الأطفال وفقدان الأحبة. إن التأمين من الإرهاب يستحيل من دون قرارات جريئة، وهذا واضح لكل دولة. من دون عدالة، لا يمكن تحقيق سلام دائم، ومن الواقعي تمامًا لأوكرانيا أن تحققه".