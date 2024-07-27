الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير 6 بلدات شرق خان يونس

يواصل الاحتلال الإسرائيلي تدمير بلدات القرارة وخزاعة وبني سهيلا وعبسان الصغيرة والكبيرة والزنة- شرق مدينة خان يونس، في عملية عسكرية جديدة بدأها قبل أسبوع، واصل فيها تدمير ما تبقى من منازل ومنشآت في تلك البلدات والتي تعرّضت خلال الأشهر الماضية لاجتياحٍ كاملٍ من قِبل قوات الاحتلال.
وفي سياقٍ متصلٍ، واصلت دبابات وجرافات الاحتلال توغلها في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس مجبرة آلاف العائلات الفلسطينية على النزوح تحت وابلٍ من القصف.
وتشير إحصائيات فلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر معظم المنازل والبنية التحتية في مدينة خان يونس، وبذلك فقد نحو ربع مليون فلسطيني منازلهم بالمدينة، التي تحتضن في منطقتها الساحلية نحو مليون نازح من مدينة رفح لجأوا إليها للاحتماء من القصف الإسرائيلي.