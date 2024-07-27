الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير 6 بلدات شرق خان يونس

وتشير إحصائيات فلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر معظم المنازل والبنية التحتية في مدينة خان يونس، وبذلك فقد نحو ربع مليون فلسطيني منازلهم بالمدينة، التي تحتضن في منطقتها الساحلية نحو مليون نازح من مدينة رفح لجأوا إليها للاحتماء من القصف الإسرائيلي.