سويسرا تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر

ويتضمن المجلس 10 دول أعضاء غير دائمين، تُنتخب لمدة عامين من الجمعية العامة، وهي إلى جانب سويسرا: سلوفينيا، وسيراليون، وكوريا الجنوبية، والموزمبيق، ومالطا، والجزائر، واليابان، وغويانا، والأكوادور.