سويسرا تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر

تبدأ سويسرا اليوم، تولي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر خلفًا لسلوفينيا.
ويتكون مجلس الأمن من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، لها حق النقض (الفيتو)، وهي: روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن المجلس 10 دول أعضاء غير دائمين، تُنتخب لمدة عامين من الجمعية العامة، وهي إلى جانب سويسرا: سلوفينيا، وسيراليون، وكوريا الجنوبية، والموزمبيق، ومالطا، والجزائر، واليابان، وغويانا، والأكوادور.
ويُعَد مجلس الأمن أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، والتي تشمل الأمانة العامة، والجمعية العامة، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الوصاية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.