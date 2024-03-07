الصين تؤكد دعمها لعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

ووصف"يي" خلال مؤتمر صحافي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني في بكين، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها وصمة عار على الحضارة في القرن الحادي والعشرين، ويجب وقفها فوراً، وفقاً لـ"فرانس برس"