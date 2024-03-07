الصين تؤكد دعمها لعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم (الخميس)، دعم بلاده لعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
ووصف"يي" خلال مؤتمر صحافي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني في بكين، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها وصمة عار على الحضارة في القرن الحادي والعشرين، ويجب وقفها فوراً، وفقاً لـ"فرانس برس"
وقال: "لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل، ويجعل من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية أولوية قصوى".
وأضاف: "إن ضمان الإغاثة الإنسانية هو مسؤولية أخلاقية عاجلة".