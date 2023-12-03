"مقاومة الجدار والاستيطان": 1692 اعتداء للاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه في نوفمبر الماضي

وقال شعبان إن المستعمرين ما زالوا يستغلون إعلانات الحرب والطوارئ المفروضة في دولة الاحتلال من أجل تنفيذ مخططاتهم العدوانية على شعبنا في الضفة الغربية والقدس، وتحديدًا من أجل استكمال مخططات التهجير القسري وفرض البيئة القهرية الطاردة، وسجلت في نوفمبر عمليات تهجير قسري لـ35 عائلة جديدة من 4 تجمعات بدوية جديدة تركزت في محافظتي رام الله والخليل، إضافة إلى مواصلة تهديد تجمعات أخرى شرقي أريحا بالرحيل تحت تهديد السلاح.