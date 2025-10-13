قادة أمريكا ومصر وقطر وتركيا يوقعون "اتفاق غزة" في قمة شرم الشيخ برعاية إقليمية ودولية

في تطور جديد تشهده جهود التسوية في الشرق الأوسط، وقّعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وتركيا، مساء الإثنين، على "الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق غزة"، وذلك خلال قمة استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية.
وشهدت مراسم التوقيع حضور كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب عدد من القادة العرب والأجانب.
وخلال كلمته في القمة، وصف الرئيس الأمريكي قمة شرم الشيخ بأنها "يوم عظيم للشرق الأوسط"، مؤكدًا أن الوثيقة تمثل اتفاقًا شاملاً يضع القواعد واللوائح لحل من أطول النزاعات في التاريخ.
وقال ترامب: "توصلنا إلى حل لمسألة استمرت أكثر من 3 آلاف عام.. وربما كانت من أصعب النزاعات في العالم".
وأضاف أن "اتفاق غزة هو الأكبر والأهم المتعلق بالشرق الأوسط"، مشيدًا بالدور المصري في التوصل إليه، وقال: "اخترنا مصر بسبب مساعدتكم الكبيرة، أنت (السيسي) قائد رائع وتقوم بعمل رائع".
ويُنتظر أن تفتح الوثيقة الباب أمام مرحلة جديدة في معالجة الملف الفلسطيني، وسط ترقب عربي ودولي لآثارها السياسية والإنسانية والأمنية.