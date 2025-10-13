قادة أمريكا ومصر وقطر وتركيا يوقعون "اتفاق غزة" في قمة شرم الشيخ برعاية إقليمية ودولية

وشهدت مراسم التوقيع حضور كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب عدد من القادة العرب والأجانب.