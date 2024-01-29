"اشتية" يعلن برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية

وقال اشتية، في اجتماع الحكومة الذي عُقد بمدينة رام الله في الضفة الغربية: "اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، التي ستتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة بشأن إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها".