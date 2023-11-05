51 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن 51 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، استُشهدوا؛ فيما أصيب العشرات في قصف إسرائيلي على منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مساء أمس السبت.