مجلس التعاون: قرار العدل الدولية ضد إسرائيل يؤكد جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني

وقال: إن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقاً مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، الذي خالفته إسرائيل من خلال استهدافها للمواقع المدنية والمستشفيات؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة. منوها بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويتابعها.