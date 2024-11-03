خلال أسبوعين.. تقرير إسرائيلي يكشف ترتيبات إنهاء الحرب على جبهة لبنان

وحاولت قواتها التوغل في بعض القرى، وعند أطرافها قبل أن تعود وتنسحب مجددًا، ونزح ما يقارب المليون شخص منذ تكثيف إسرائيل لغاراتها على لبنان، معظمهم من الجنوب.