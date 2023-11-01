غزة.. توقّف مستشفى الصداقة التركي بالكامل عن العمل بعد نفاد الوقود

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة توقّف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل؛ جراء قصفه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل.