غزة.. توقّف مستشفى الصداقة التركي بالكامل عن العمل بعد نفاد الوقود

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة توقّف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل؛ جراء قصفه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل.
ومستشفى الصداقة التركي هو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المنشآت الطبية المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود 16 منشأة من أصل 35.
وذكرت الوزيرة أن حياة 70 مريضاً بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، حيث يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو 2000 مريض، يعيشون في ظروف صحية صعبة.
وأضافت وزيرة الصحة أن مجمع الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال أقل من 24 ساعة جراء نفاد الوقود.
ويبلغ عدد المواطنين النازحين في مجمع الشفاء الطبي وحوله نحو 50 ألفَ مواطن، حيث يتعرض محيط المستشفى لقصف إسرائيلي متكرر.
وذكرت وزيرة الصحة أن 81 مريضاً فقط سُمحَ لهم بالخروج للعلاج من قطاع غزة إلى مصر من بين آلاف الجرحى.