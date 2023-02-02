إسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة

شنت إسرائيل في وقت مبكر الخميس، غارات جوية استهدفت وسط قطاع غزة؛ وفق ما ذكره مراسلو وكالة "فرانس برس" وشهود، بعد ساعات من اعتراضها صاروخًا أُطلق من القطاع.
وأعقب الغارات إطلاقُ مجموعة جديدة من الصواريخ من غزة؛ حيث سُمعت أصوات انفجارات في القطاع قرابة الساعة 3:15 صباحًا.
وأكد الجيش الإسرائيلي قيامه بشن غارات على أهداف في قطاع غزة.
ووفق مصادر أمنية محلية وشهود، فإن الغارات الأولى التي لا تقل عن سبع، استهدفت مركز تدريب لكتائب عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، ويقع المركز في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.