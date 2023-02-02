إسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة

شنت إسرائيل في وقت مبكر الخميس، غارات جوية استهدفت وسط قطاع غزة؛ وفق ما ذكره مراسلو وكالة "فرانس برس" وشهود، بعد ساعات من اعتراضها صاروخًا أُطلق من القطاع.